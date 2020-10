Covid, Usa: 500 mila contagi in 7 giorni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 28 OTT - Gli Stati Uniti nell'ultima settimana hanno fatto registrare il numero record di oltre 500 mila nuovi casi di Covid-19, con una media giornaliera di 71.000 nuovi contagi. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 28 OTT - Gli Stati Uniti nell'ultima settimana hanno fatto registrare il numero record di oltre 500nuovi casi di-19, con una media giornaliera di 71.000 nuovi. ...

Agenzia_Ansa : #Covid, Il virologo #Fauci: ' Gli #Usa ancora nella prima ondata. Non c'è mai stato un vero calo da inizio… - Agenzia_Ansa : L'allerta dell'Organizzazione mondiale della sanità: 'Le terapie intensive d'Europa e degli Stati Uniti si stanno s… - repubblica : 'Andrà tutto bene' nella foto di Auschwitz. Meluzzi usa il Covid e riscrive la Shoah. Dal Pd l'accusa: 'Orrore, gio… - iconanews : Covid, Usa: 500 mila contagi in 7 giorni - igorlorenzo0 : RT @Topo_Ligio: Un milione di morti su 750 milioni infetti. A livello globale il tasso di mortalità per COVlD è di circa lo 0,13%, più o me… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Covid, Usa: 500 mila contagi in 7 giorni La Prealpina Usa: presidenziali, la Corte suprema del Texas dà ragione al governatore Abbott sulla riduzione delle urne

I critici sostenevano anche che avrebbe aumentato il rischio di contrarre Covid-19 da parte degli elettori. (Nys) ...

Covid, Usa: 500 mila contagi in 7 giorni

WASHINGTON, 28 OTT - Gli Stati Uniti nell'ultima settimana hanno fatto registrare il numero record di oltre 500 mila nuovi casi di Covid-19, con una media giornaliera di 71.000 nuovi contagi. Numerose ...

I critici sostenevano anche che avrebbe aumentato il rischio di contrarre Covid-19 da parte degli elettori. (Nys) ...WASHINGTON, 28 OTT - Gli Stati Uniti nell'ultima settimana hanno fatto registrare il numero record di oltre 500 mila nuovi casi di Covid-19, con una media giornaliera di 71.000 nuovi contagi. Numerose ...