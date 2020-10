Covid, Usa: 500 mila contagi in 7 giorni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) WASHINGTON, 28 OTT - Gli Stati Uniti nell'ultima settimana hanno fatto registrare il numero record di oltre 500 mila nuovi casi di Covid-19, con una media giornaliera di 71.000 nuovi contagi. Numerose ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) WASHINGTON, 28 OTT - Gli Stati Uniti nell'ultima settimana hanno fatto registrare il numero record di oltre 500nuovi casi di-19, con una media giornaliera di 71.000 nuovi. Numerose ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Covid, Usa: 500 mila contagi in 7 giorni - Ultima Ora Agenzia ANSA L'ospedale Giovanni Paolo II diventa ospedale Covid per Ragusa

Ragusa – L’ospedale Giovanni Paolo II diventa ospedale Covid per la provincia di Ragusa. Ad annunciarlo è il direttore generale dell’Asp di Ragusa Angelo Aliquò. La decisione è stata presa per ...

Scienziati per minimizzare i casi COVID-19 e trasmissione fra i lavoratori di industria alimentare

La pandemia COVID-19 ha minacciato l'approvvigionamento di generi alimentari della nazione, in parte dovuto i lavoratori di industria alimentare che si ammalano, che diminuisce la mano d'opera e può ...

