Covid | un medico denuncia | “l’industria farmaceutica è corrotta”

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Conosco il sistema, il governo sta rimanendo immobile di fronte a questa crisi sanitaria, si potevano evitare migliaia di morti…” In Francia come in altri paesei la pandemia ha ripreso a colpire. Il numero delle persone colpite aumenta di giorno in giorno e un Professore e capo del dipartimento di malattie infettive dell’ospedale di Garches … L'articolo: un: “l’industriaè corrotta” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it