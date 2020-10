Covid, scoperta su 8 ricoverati su 10. Cosa hanno accertato i medici: “Potrebbe influire” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una scoperta è stata portata alla luce da poco tempo, c’è una Cosa che accomuna tanti pazienti ricoverati per Covid. Una mancanza riscontrata in diversi soggetti, ben l’80%, che fa riflettere gli esperti oggi più che mai. Ebbene, a quanto pare gli italiani trascorrerebbero troppo poco tempo alla luce del sole, da qui l’indebolimento del sistema immunitario. Infatti si è riscontrato che l’80% dei pazienti ricoverati per Covid soffra di una carenza di vitamina D, un nutriente importante per il funzionamento del sistema immunitario. Lo indica lo studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism e condotto in Spagna dal gruppo di José Hernández dell’Università della Cantabria a Santander. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Unaè stata portata alla luce da poco tempo, c’è unache accomuna tanti pazientiper. Una mancanza riscontrata in diversi soggetti, ben l’80%, che fa riflettere gli esperti oggi più che mai. Ebbene, a quanto pare gli italiani trascorrerebbero troppo poco tempo alla luce del sole, da qui l’indebolimento del sistema immunitario. Infatti si è riscontrato che l’80% dei pazientipersoffra di una carenza di vitamina D, un nutriente importante per il funzionamento del sistema immunitario. Lo indica lo studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism e condotto in Spagna dal gruppo di José Hernández dell’Università della Cantabria a Santander. ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid scoperta Covid, la scoperta del Ceinge di Napoli: in Italia circolano cinque varianti del virus. «Ora... Il Mattino Calo rapido degli anticorpi contro il coronoavirus rilevato da studi: perché non dobbiamo allarmarci

Il coronavirus SARS-CoV-2 è conosciuto dagli ... e via discorrendo. Diversi studi hanno scoperto un calo significativo e rapido degli anticorpi nelle persone contagiate, in particolar modo ...

Covid. Brusaferro (Iss) in audizione al Senato: “I nuovi test saranno sempre più facili da usare ma screening asintomatici resta fondamentale”

"E' importante individuare gli asintomatici. Individuare le persone portatrici del virus è la prima frontiera per contenere l'infezione, così come tracciare le persone venute a contatto stretto con i ...

