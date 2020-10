Covid, Salvini si toglie la mascherina in Senato per protesta: Calderoli lo costringe a rimetterla | VIDEO (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Salvini toglie la mascherina in Senato, Calderoli lo costringe a rimetterla VIDEO Salvini si toglie la mascherina per protesta, ma Calderoli lo costringe a rimetterla: è quanto accaduto in Senato nel pomeriggio di martedì 27 ottobre. Nel corso del suo intervento a Palazzo Madama il leader della Lega si è scagliato contro il premier Conte: “Mentre il Senato e la Camera stanno lavorando, il presidente del Consiglio si fa gli affari suoi in televisione, non è accettabile, non è normale. È un insulto a milioni di famiglie, a milioni di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020)lainlosilaper, malo: è quanto accaduto innel pomeriggio di martedì 27 ottobre. Nel corso del suo intervento a Palazzo Madama il leader della Lega si è scagliato contro il premier Conte: “Mentre ile la Camera stanno lavorando, il presidente del Consiglio si fa gli affari suoi in televisione, non è accettabile, non è normale. È un insulto a milioni di famiglie, a milioni di ...

fattoquotidiano : “Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus”: da Salvini a Bassetti, le profezie estive dei “minimalisti” del C… - fattoquotidiano : SECONDA ONDATA? Ecco le profezie estive dei “minimalisti” del Covid [LEGGI] - Fedez : Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020. Purtroppo… - luisa_chiari : RT @FBigliardo: ??Selfino #Salvini c'ha provato anche stavolta a speculare sui manifestanti per farsi qualche selfie e un po' di propaganda.… - 63Vittoria : Ricordiamoci che lo sciacallo salvini con tutti i suoi compagni di merende, andavano nelle piazze fino a quest'esta… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini Matteo Salvini a Fuori dal coro: "La Cina ci infetta col coronavirus poi si fa pagare il vaccino? Vado fino in fondo" Liberoquotidiano.it Porto Recanati: Salvini punta i riflettori sull'Hotel House, "Il governo dei decreti insicurezza faccia qualcosa"

Sulla situazione è tornato a parlare il leader leghista Matteo Salvini, che diverse volte negli scorsi anni ha fatto visita al mega condominio per seguirne le evoluzioni. «Dopo mesi di sacrifici e dur ...

Conte conferma il dpcm e ricorda le tre regole contro il covid

Conte ricorda sui social le regole covid e dichiara di non considerare il nuovo dpcm in discussione malgrado la grande opposizione nelle piazze.

Sulla situazione è tornato a parlare il leader leghista Matteo Salvini, che diverse volte negli scorsi anni ha fatto visita al mega condominio per seguirne le evoluzioni. «Dopo mesi di sacrifici e dur ...Conte ricorda sui social le regole covid e dichiara di non considerare il nuovo dpcm in discussione malgrado la grande opposizione nelle piazze.