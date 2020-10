Covid Roma, la mappa delle nuove "zone rosse": 4mila casi in 7 giorni. Boom a Tor Sapienza (+108%) e Tiburtino (+57,6%) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Covid Roma. Nuova impennata di contagi negli ultimi 7 giorni. Nella Capitale l'incremento di positivi (dati Regione) è stato del 33%: i casi totali nell'ultima settimana sono saliti a... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 ottobre 2020). Nuova impennata di contagi negli ultimi 7. Nella Capitale l'incremento di positivi (dati Regione) è stato del 33%: itotali nell'ultima settimana sono saliti a...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roma Covid Roma, la mappa delle nuove zone rosse: 4mila casi in 7 giorni. Boom a Tor Sapienza (+108%) e Tiburtino (+57,6%) Il Messaggero Nel Lazio 1993 casi e 23 morti in 24 ore

Coronavirus, nuovo record di casi nel Lazio: sono 1993 (di cui ben 1009 a Roma), ma con molti più tamponi rispetto al giorno precedente (25.222). Se da un lato migliorano il ...

Casi di Coronavirus a Roma, tutti i dati quartiere per quartiere aggiornati al 28 ottobre

Migliora leggermente il rapporto tra positivi e tamponi. Attualmente nel Lazio i casi positivi sono 26142 . I ricoverati non in terapia intensiva sono 1632, quelli in terapia intensiva sono 166 e le p ...

