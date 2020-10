Covid: regione di Madrid chiude i confini fino a 9/11 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - Le regioni di Madrid, Castilla-La Mancha e Castilla y León hanno deciso di chiudere i loro confini fino al 9 novembre. Lo hanno annunciato i presidenti regionali dopo un ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - Le regioni di, Castilla-La Mancha e Castilla y León hanno deciso dire i loroal 9 novembre. Lo hanno annunciato i presidenti regionali dopo un ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid regione Emergenza Covid-19: utilizza i servizi online di Regione Lombardia Regione Lombardia Scuola, in Puglia didattica a distanza dal 30 ottobre

“ Da venerdì 30 ottobre è sospesa l’attività didattica in presenza nelle scuole pugliesi di ogni ordine e grado”. Lo precisa una nota della Regione Puglia in cui si annuncia che in serata verrà emanat ...

“Con un lockdown anticipato l’Italia avrebbe salvato 25 mila vite. Non ripetiamo lo stesso errore”

Lo studio del Crimedim di Novara, il Centro di ricerca in medicina dei disastri dell’Upo, in collaborazione con l’Imperial College di Londra e l’Università Federico II di Napoli ...

