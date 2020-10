Covid | record tamponi in Italia | quasi 200mila | incidenza stabile al 12 | 5%

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) E'assoluto direalizzati in 24 ore in. Secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 198.952, oltre 24mila in più di martedì.al 12,5% il rapporto tra test ...

E' record assoluto di tamponi realizzati in 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono stati 198.952, oltre 24 mila in più di ieri. Stabile al 12,5% il rapporto tra tamponi ...Sono 24.991 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 205 i decessi. Il monito del Commissario straordinario per l`emergenza Covid-19: meno ricoveri quando non sono necessari ...