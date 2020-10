Covid | record contagi | quasi 25 mila Le vittime sono 205

Agenzia_Ansa : #Covid, record di contagi, quasi 22 mila. Le vittime sono 221 #ANSA - LegaSalvini : ?? IN ITALIA RECORD DI SBARCHI NONOSTANTE IL COVID, #ZOFFILI: 'IL GOVERNO INCORAGGIA LE PARTENZE' Secondo i dati de… - sole24ore : #Grano a prezzi record, con il #coronavirus è corsa ad accumulare scorte. Su 24+, l'informazione premium del Sole 2… - sulsitodisimone : Nuovo balzo dei contagi in Italia: quasi 25 mila casi con 205 decessi. Record di tamponi - NOCIgazzettino : Covid-19. Record in Italia con 24.991 contagi giornalieri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record

Altre +21 persone sono finite in terapia intensiva, e +357 in ospedale per sintomatologie varie legate al covid. Insomma, numeri da record, purtroppo, oggi in Lombardia. Per informazioni o per le ...E' record assoluto di tamponi realizzati in 24 ore in Italia. Stabile al 12,5% il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi al coronavirus trovati. In calo i decessi: 205 oggi (ieri erano 221), ...