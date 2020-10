Covid nelle carceri, da Bologna a Napoli contagi quasi raddoppiati in tre giorni. Gli agenti: “Situazione preoccupante” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dal carcere di Genova a quello di Poggioreale (Napoli), fino a Bologna, dove due detenuti hanno dato fuoco alla loro cella perché non volevano essere trasferiti nella sezione che accoglie i sospetti casi di Covid-19. In tre giorni l’andamento del contagio tra i detenuti nei penitenziari italiani è quasi raddoppiato (da 75 a 145 positivi) e continua a salire anche fra gli operatori, passati da 117 a 199. A fornire l’ultimo dato nazionale, aggiornato a lunedì 26 ottobre (ma in continuo aumento), è stato Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria, secondo cui sebbene la situazione nelle carceri “sia ancora sotto controllo”, il trend dei contagi “inizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dal carcere di Genova a quello di Poggioreale (), fino a, dove due detenuti hanno dato fuoco alla loro cella perché non volevano essere trasferiti nella sezione che accoglie i sospetti casi di-19. In trel’andamento delo tra i detenuti nei penitenziari italiani èraddoppiato (da 75 a 145 positivi) e continua a salire anche fra gli operatori, passati da 117 a 199. A fornire l’ultimo dato nazionale, aggiornato a lunedì 26 ottobre (ma in continuo aumento), è stato Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria, secondo cui sebbene la situazione“sia ancora sotto controllo”, il trend dei“inizia ...

