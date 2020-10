Covid Lombardia | bollettino oggi 28 ottobre

reportrai3 : Nel periodo più nero dell’emergenza Covid, quando le bare dei morti di Bergamo venivano portate via dai camion dell… - RegLombardia : #LNews Sono 5.035 i nuovi positivi con 29.960 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,8% Approfondimen… - MediasetTgcom24 : Covid, i sindaci Sala e de Magistris al ministro Speranza: quella del lockdown è un'idea di Ricciardi o del ministe… - GiuliaLoewy : RT @Claire317X: Studio dell’ISS, esamina un campione di 36.806 pazienti deceduti e positivi Covid, calcola età media (80), e su 4.738 carte… - ZiccaServizi : Assembramento cogeneratori . . . . . . . . . . . . #ziccaservizi #ristrutturazione #work #edilizia #milano… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

La prima metà di ottobre ha riportato un trend ancora negativo per il retail, che sarà aggravato dalle chiusure dei centri commerciali nel weekend.Il dossier di Assolombarda sui dati del 2020 e sulle prospettive per l'anno prossimo, ancora incerte per l'andamento della pandemia ...