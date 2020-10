Covid, la Puglia chiude tutte le scuole. Emiliano: 'L'aumento dei contagi è colpa della riapertura. Seconda ondata peggio che a marzo e ... (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Puglia chiude tutte le scuole: dalle elementari a medie e superiori, sospesa la didattica in presenza. Lo ha annunciato il governatore pugliese Michele Emiliano su SkyTg24: 'Abbiamo dovuto prendere ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lale: dalle elementari a medie e superiori, sospesa la didattica in presenza. Lo ha annunciato il governatore pugliese Michelesu SkyTg24: 'Abbiamo dovuto prendere ...

