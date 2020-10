Covid, la Francia verso un nuovo lockdown (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mercoledì alle 20 il presidente Macron annuncerà i nuovi provvedimenti: l’ipotesi più probabile è che si arrivi a un nuovo lockdown di un mese Leggi su corriere (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mercoledì alle 20 il presidente Macron annuncerà i nuovi provvedimenti: l’ipotesi più probabile è che si arrivi a undi un mese

MediasetTgcom24 : Covid, in Francia lockdown nazionale da giovedì #FRANCIA - Agenzia_Ansa : La #Francia verso il #lockdown, da giovedì a mezzanotte. Ci sono oltre 50.000 nuovi casi di #Covid-19 al giorno.… - LaStampa : Covid, la Francia verso la chiusura. I media: “Da giovedì lockdown nazionale per un mese” - Frances47226166 : RT @Affaritaliani: Per fronteggiare l'epidemia di #COVID-19 la #Francia è in procinto di varare un #lockdown nazionale 'più soft' rispetto… - lisasali3 : @Storace Spagna Francia Germania stanno come noi forse peggio...#COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Coronavirus, Francia e Germania a un passo da un nuovo lockdown La Stampa Coronavirus mondo: Francia, UK, Spagna/ Ultime notizie: Madrid, nuovo stato allarme

L’Europa è alle corde e la Francia è tra i Paesi che sta subendo maggiormente il colpo. L’emergenza coronavirus prosegue senza sosta anche in… Leggi In più si registrano altre 116 vittime, per un comp ...

Coronavirus. Europa ostaggio del virus. Francia e Germania verso nuovi lockdown

I numeri di contagiati e morti decretano che la seconda ondata sarà peggiore della prima; Merkel e Macron potrebbero annunciare oggi una chiusura totale con l'eccezione di scuole e asili ...

L’Europa è alle corde e la Francia è tra i Paesi che sta subendo maggiormente il colpo. L’emergenza coronavirus prosegue senza sosta anche in… Leggi In più si registrano altre 116 vittime, per un comp ...I numeri di contagiati e morti decretano che la seconda ondata sarà peggiore della prima; Merkel e Macron potrebbero annunciare oggi una chiusura totale con l'eccezione di scuole e asili ...