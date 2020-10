Covid: in Germania lockdown da lunedì (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La cancelliera ha deliberato l’inizio di un lockdown “light” a partire dal 2 novembre per tutta la durata del mese. Le nuove restrizioni È stato raggiunto nella giornata di ieri un accordo tra il governo federale e i governatori dei Land in merito alla situazione d’emergenza attuale.Le nuove restrizioni entreranno in vigore questo lunedì e riguarderanno le attività con maggiore possibilità di contagio. A subire le nuove norme saranno le imprese di ristoro quali ristoranti e bar, che saranno chiusi dal 2 novembre. Assieme a questi, luoghi di ritrovo come cinema, teatri e centri sportivi saranno costretti alla chiusura, e allo stesso tempo saranno vietati assembramenti e manifestazioni in strada. L’emergenza in Germania Le decisioni della cancelliera confermano le aspettative che ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La cancelliera ha deliberato l’inizio di un“light” a partire dal 2 novembre per tutta la durata del mese. Le nuove restrizioni È stato raggiunto nella giornata di ieri un accordo tra il governo federale e i governatori dei Land in merito alla situazione d’emergenza attuale.Le nuove restrizioni entreranno in vigore questo lunedì e riguarderanno le attività con maggiore possibilità di contagio. A subire le nuove norme saranno le imprese di ristoro quali ristoranti e bar, che saranno chiusi dal 2 novembre. Assieme a questi, luoghi di ritrovo come cinema, teatri e centri sportivi saranno costretti alla chiusura, e allo stesso tempo saranno vietati assembramenti e manifestazioni in strada. L’emergenza inLe decisioni della cancelliera confermano le aspettative che ...

