Covid in Campania, il virus dilaga e il ministero avverte: «Chiudere Napoli» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Certo sono compresi i 238 del focolaio di Arzano ma anche ieri i dati fanno ballare: si passa a 2.761 casi. Ed è il nuovo record di contagi in Campania da quando è iniziata la pandemia....

Ed è il nuovo record di contagi in Campania da quando è iniziata la pandemia. Non solo perché la percentuale di letti di intensiva occupati da malati di Covid-19 supera per la prima volta in regione ...

Un focolaio all’Ascoli, ora la Salernitana teme

L’allenatore dei campani, Castori ... ora che nell’Ascoli calcio ci sono almeno cinque giocatori positivi al Covid (poi saliti a 7, ndr). Ora siamo preoccupati». I marchigiani sabato ...

