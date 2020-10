Covid in Campania, il virus dilaga e il ministero avverte: «Chiudere Napoli» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Certo sono compresi i 238 del focolaio di Arzano ma anche ieri i dati fanno ballare: si passa a 2.761 casi. Ed è il nuovo record di contagi in Campania da quando è iniziata la pandemia.... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Certo sono compresi i 238 del focolaio di Arzano ma anche ieri i dati fanno ballare: si passa a 2.761 casi. Ed è il nuovo record di contagi inda quando è iniziata la pandemia....

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Coronavirus, centinaia di taxi invadono piazza del Plebiscito a Napoli

NAPOLI - Piazza del Plebiscito è invasa da decine di taxi, scuolabus, mezzi Ncc e anche bus turistici. Gli autisti sono davanti all'ingresso della prefettura di Napoli per chiedere che il governo ...

Immuni, notifiche raddoppiate in una settimana

In una settimana sono quasi raddoppiate le notifiche di possibile esposizione al rischio di contagio (da 19.485 del 20 ottobre a 36.231 del 26) attraverso la App Immuni. In crescita anche i download d ...

