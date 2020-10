Covid | il microbiologo belga | La situazione è molto seria

aeneasgladius : @MinisteroSalute @istsupsan @INMISpallanzani @DPCgov @RaiUno @RaiPortaaPorta chiama un microbiologo mezzo sconosci… - MariaGiuliaDelf : RT @AxiaFel: Cioè 0,25-0,40% di letalità del Covid, lo dice il microbiologo prof. #Palu e il nostro CTS da strapazzo finisce di mandare per… - Frances25551623 : RT @AxiaFel: Cioè 0,25-0,40% di letalità del Covid, lo dice il microbiologo prof. #Palu e il nostro CTS da strapazzo finisce di mandare per… - mik4_5 : RT @AxiaFel: Cioè 0,25-0,40% di letalità del Covid, lo dice il microbiologo prof. #Palu e il nostro CTS da strapazzo finisce di mandare per… - noitre32 : RT @AxiaFel: Cioè 0,25-0,40% di letalità del Covid, lo dice il microbiologo prof. #Palu e il nostro CTS da strapazzo finisce di mandare per… -

A dichiararlo è il microbiologo belga Peter Piot già noto in passato per diversi suoi studi tra cui quelli fatti su Ebola e Aids. Piot che ricopre tra l’altro il ruolo di consulente speciale della ...Il "caso Vo' Euganeo", per il tracciamento dei positivi al Covid, è diventato un esempio per tutti a ... Nell'articolo su Nature, invece, non nomina mai il governatore. Tra la Regione e il ...