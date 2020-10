Covid, i giovani del PPS: “Centrodestra assente: i nostri 5 punti di lotta” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Il gruppo Protesta Popolare Salernitana animato da Marco Gregorio (Salerno), composto da Giuseppe Vitolo (San Rufo), Giuseppe Cirillo (San Valentino Torio), Vincenzo Nicastro (Battipaglia), Samuele Virgallitta (Capaccio), Rocco Aliberti (Siano), Simone De Rosa ( Pellezzano), Egidio Plaitano (Giffoni Valle Piana), Michele Sellitto (Pontecagnano) e capeggiato dal consigliere comunale di Pellezzano Tiziano Sica – ex segretario della Lega giovani -, pungola i partiti del centro destra provinciale e regionale. Il PPS fa sapere: “Per tamponare subito la grave emergenza del coronavirus Covid-19 è stato inoltrato a mezzo email all’attenzione di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Salvini Premier un documento con 5 proposte. Si va dalla riapertura delle scuole a concreti ed ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Il gruppo Protesta Popolare Salernitana animato da Marco Gregorio (Salerno), composto da Giuseppe Vitolo (San Rufo), Giuseppe Cirillo (San Valentino Torio), Vincenzo Nicastro (Battipaglia), Samuele Virgallitta (Capaccio), Rocco Aliberti (Siano), Simone De Rosa ( Pellezzano), Egidio Plaitano (Giffoni Valle Piana), Michele Sellitto (Pontecagnano) e capeggiato dal consigliere comunale di Pellezzano Tiziano Sica – ex segretario della Lega-, pungola i partiti del centro destra provinciale e regionale. Il PPS fa sapere: “Per tamponare subito la grave emergenza del coronavirus-19 è stato inoltrato a mezzo email all’attenzione di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Salvini Premier un documento con 5 proposte. Si va dalla riapertura delle scuole a concreti ed ...

La7tv : #ottoemezzo @MassimGiannini racconta la sua esperienza nella terapia intensiva causa #Covid: 'La cosa che più mi ha… - francescoseghez : In occasione dei vent’anni di @adaptland e della difficile situazione dei giovani nel mercato del #lavoro post Covi… - Unomattina : Giovani e #covid: 'abbiamo potuto constatare che all'inizio sono stati ligi alle regole mentre in estate, complice… - anna_volante : RT @searain83: il #covid ha esasperata la differenza fra ricchi e poveri e giovani e anziani : In una società in cui conta solo chi ha un p… - searain83 : il #covid ha esasperata la differenza fra ricchi e poveri e giovani e anziani : In una società in cui conta solo ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giovani Covid, seconda ondata più lenta ma può fare più vittime. Salgono i giovani positivi Il Messaggero L'appello. Le Caritas campane a De Luca: siamo soli di fronte alla pandemia sociale

Lettera dei direttori delle Caritas diocesane al governatore: dormitori, mense e aiuti a domicilio sotto stress, per le istituzioni gli invisibili sono diventati fantasmi ...

Le Caritas campane a De Luca: siamo soli di fronte alla pandemia sociale

Anche alla seconda ondata del Covid, signor Presidente ... le attività di assistenza alle famiglie in blocco sanitario, i giovani e i bambini, gli anziani e le persone con abilità diversa. Questi ...

Lettera dei direttori delle Caritas diocesane al governatore: dormitori, mense e aiuti a domicilio sotto stress, per le istituzioni gli invisibili sono diventati fantasmi ...Anche alla seconda ondata del Covid, signor Presidente ... le attività di assistenza alle famiglie in blocco sanitario, i giovani e i bambini, gli anziani e le persone con abilità diversa. Questi ...