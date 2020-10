Covid: Germania verso la chiusura di bar e ristoranti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - BERLINO, 28 OTT - Il governo federale tedesco e i Land potrebbero concordare per una chiusura temporanea di bar e ristoranti. Lo riferisce la Dpa, citando fonti vicine alla riunione ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - BERLINO, 28 OTT - Il governo federale tedesco e i Land potrebbero concordare per unatemporanea di bar e. Lo riferisce la Dpa, citando fonti vicine alla riunione ...

Agenzia_Ansa : La cancelliera Angela Merkel aumenta la pressione sulla necessità di ulteriori sterzate anti-Covid in Germania. In… - SkyTG24 : Covid, Francia e Germania verso un nuovo lockdown. In Spagna ipotesi chiusure regionali - Agenzia_Ansa : La #Germania verso un '#lockdown light'. Negli #Usa più di 73mila casi in 24 ore #COVID-19 #ANSA - ANNAMAMARIABIA1 : RT @Agenzia_Ansa: La #Germania verso un '#lockdown light'. Negli #Usa più di 73mila casi in 24 ore #COVID-19 #ANSA - RobRe62 : RT @sole24ore:Covid: dalla Germania alla Spagna, le strette in arrivo negli altri Paesi Ue -