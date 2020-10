Covid, Germania e Francia verso il lockdown (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La situazione è sempre più allarmante In tutta Europa nessuno può dire di dormire sonni tranquilli. L’emergenza Coronavirus e la seconda ondata stanno mettendo in crisi tutti i paesi. In Italia le nuove misure sono state introdotte e saranno in vigore fino al 24 novembre con la speranza di una flessione della curva epidemiologica. Non navigano acque migliori Francia e Germania. Sono attesi per questa sera, 28 ottobre, i discorsi della Cancelliera Angela Merkel e del Presidente Francese Emmanuel Macron. In Germania si punta a una sorta di lockdown light con la chiusura di tutte le attività non ritenute indispensabili, come bar, ristornati, cinema e teatri. Introdotti il divento di assembramento e manifestazioni pubbliche con le scuole e gli asili aperte. Anche in ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La situazione è sempre più allarmante In tutta Europa nessuno può dire di dormire sonni tranquilli. L’emergenza Coronavirus e la seconda ondata stanno mettendo in crisi tutti i paesi. In Italia le nuove misure sono state introdotte e saranno in vigore fino al 24 novembre con la speranza di una flessione della curva epidemiologica. Non navigano acque migliori. Sono attesi per questa sera, 28 ottobre, i discorsi della Cancelliera Angela Merkel e del Presidente Francese Emmanuel Macron. Insi punta a una sorta dilight con la chiusura di tutte le attività non ritenute indispensabili, come bar, ristornati, cinema e teatri. Introdotti il divento di assembramento e manifestazioni pubbliche con le scuole e gli asili aperte. Anche in ...

