Covid, Francia e Germania verso il lockdown. Stasera Macron parlerà alla Nazione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il presidente francese spiegherà le nuove misure che il suo governo intende attuare: sarà una chiusura anche se meno esteso di quella di marzo. Anche la cancelliera tedesca Merkel si sta preparando a ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il presidente francese spiegherà le nuove misure che il suo governo intende attuare: sarà una chiusura anche se meno esteso di quella di marzo. Anche la cancelliera tedesca Merkel si sta preparando a ...

lorepregliasco : Ma non si diceva che in Francia non danno risalto al COVID? - Agenzia_Ansa : #Covid, Il virologo #Fauci: ' Gli #Usa ancora nella prima ondata. Non c'è mai stato un vero calo da inizio… - Agenzia_Ansa : L'allerta dell'Organizzazione mondiale della sanità: 'Le terapie intensive d'Europa e degli Stati Uniti si stanno s… - avv_procopio : RT @LaStampa: Covid, Francia e Germania verso un nuovo lockdown - MaggioreSimona : RT @LaStampa: Covid, Francia e Germania verso un nuovo lockdown -