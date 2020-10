Covid, Francia e Germania pronte al nuovo lockdown (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un lockdown generale su tutto il territorio nazionale. Come già accaduto in primavera. I Paesi guida dell’Unione – la Germania e la Francia – si preparano. Altro che coprifuoco. Per fermare il coronavirus Parigi e Berlino ricorrono alle maniere forti. La diffusione del coronavirus dilaga ormai in tutta Europa. Nel Vecchio continente in una settimana il numero dei decessi legati al Covid è salito complessivamente del 40%. I primi a chiudere saranno francesi e tedeschi: oggi 28 ottobre attesi i discorsi del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, e della cancelliera Angela Merkel. Parigi, 30 giorni di stop Alle 20 Macron parlerà ai francesi in diretta televisiva. Annuncerà i nuovi provvedimenti decisi per frenare la seconda ondata di coronavirus. ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ungenerale su tutto il territorio nazionale. Come già accaduto in primavera. I Paesi guida dell’Unione – lae la– si preparano. Altro che coprifuoco. Per fermare il coronavirus Parigi e Berlino ricorrono alle maniere forti. La diffusione del coronavirus dilaga ormai in tutta Europa. Nel Vecchio continente in una settimana il numero dei decessi legati alè salito complessivamente del 40%. I primi a chiudere saranno francesi e tedeschi: oggi 28 ottobre attesi i discorsi del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, e della cancelliera Angela Merkel. Parigi, 30 giorni di stop Alle 20 Macron parlerà ai francesi in diretta televisiva. Annuncerà i nuovi provvedimenti decisi per frenare la seconda ondata di coronavirus. ...

MediasetTgcom24 : Covid, in Francia lockdown nazionale da giovedì #FRANCIA - Agenzia_Ansa : La #Francia verso il #lockdown, da giovedì a mezzanotte. Ci sono oltre 50.000 nuovi casi di #Covid-19 al giorno.… - LaStampa : Covid, la Francia verso la chiusura. I media: “Da giovedì lockdown nazionale per un mese” - Notiziedi_it : Covid, l’Iss: urgenti le zone rosse, forte aumento dei decessi. Francia, blocco da domani - Affaritaliani : Per fronteggiare l'epidemia di #COVID-19 la #Francia è in procinto di varare un #lockdown nazionale 'più soft' risp… -