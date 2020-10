Covid, Conte: «In Italia scenario di tipo 3. Intervenire ora o l'epidemia ci sfugge completamente di mano» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il governo, nella giornata di sabato, ha inviato una bozza del Dpcm al Cts sollecitando un parere sul merito e il Cts, dopo ampia analisi - leggo testualmente - «ha condiviso i provvedimenti inseriti ... Leggi su corriere (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il governo, nella giornata di sabato, ha inviato una bozza del Dpcm al Cts sollecitando un parere sul merito e il Cts, dopo ampia analisi - leggo testualmente - «ha condiviso i provvedimenti inseriti ...

Agenzia_Ansa : La provocazione di Sgarbi: una tavolata contro il #dpcm. Scrive su facebook: 'Qui i decreti di Conte non hanno alcu… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - LegaSalvini : BECHIS SVELA L’IMBROGLIO DELL’INCAPACE CONTE - Lialacor : RT @jacopo_iacoboni: La Germania, in questi 5 mesi, è salita a 30mila posti in terapia intensiva, e altri 12mila attivabili. Il paragone co… - mummy53690440 : Ora Conte scarica il flop trasporti sulle Regioni: non hanno speso tutti i soldi -