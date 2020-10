Covid | carabinieri consegnano pc a studenti zona rossa per didattica a distanza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOrta di Atella (Ce) – Idella stazione di Orta di Atella (Caserta), comune dichiaratoil 25 ottobre scorso per l’alto numero di contagi da-19, hanno consegnato venti computer portatili ad altrettanti alunni della scuola primaria, che frequentano le classi prima e quinta dei plessi Villano e Ferrara; in tal modo glipotranno partecipare alle lezioni in remoto, da casa propria. E’ stato il Dirigente Scolastico a rivolgersi aiperché completassero l’approvvigionamento di pc agli alunni, che si era interrotto in seguito all’istituzione della. Stamani sono stati consegnati tutti i computer. L'articolo proviene da Anteprima24.it.