Covid | avvocato reduce dalla malattia torna nel Tribunale di Napoli | Folla e niente misure di sicurezza | vado via

"Nel Tribunale di Napoli si continuano a ignorare i pericoli e le misure minime di sicurezza: oggi ho trovato un'aula gremita di avvocati, testimoni e imputati. La Camera Penale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sono intervenuti ma la sensazione è che nulla sia cambiato". A parlare è Maurizio Capozzo, avvocato del Foro di Napoli, che oggi, dopo undici giorni trascorsi in isolamento perché a causa del Covid-19, è tornato al suo lavoro, nel Nuovo Palazzo di Giustizia partenopeo. L'avvocato, però, dopo avere visto l'aula affollata, ha deciso di andare via, per tutelare la sua salute già bersagliata dal virus.

