Covid | approfondimenti su casi di mercoledì 28 ottobre

Mercoledì 28 ottobre in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 406 nuovi contagi (5.573 tamponi eseguiti) e quattro decessi da Covid-19. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, i quattro decessi registrati afferiscono a: una donna di 94 anni di Pordenone morta all'Ospedale di Pordenone e proveniente da una residenza per anziani, un uomo di 84 anni di San Quirino deceduto all'Ospedale di Pordenone, un uomo di 89 anni di Sacile morto in una residenza per anziani, una donna di 86 anni di Trieste deceduta nella Rsa San Giusto. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati i seguenti casi: 26

Dpcm Conte, Bonaccini. "In arrivo 10 milioni per le attività colpite"

Il presidente dell'Emilia Romagna: "Per evitare il lockdown bisogna eliminare le occasioni di contatto non indispensabili" ...

