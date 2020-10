Covid, App Immuni: notifiche contagi raddoppiate in una settimana (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cresce il numero di segnalazioni di contagi anche attraverso il sistema di tracciamento dell’applicazione Immuni. Le notifiche della possibile esposizione al Covid inviate dall’app sono quasi raddoppiate nell’ultima settimana passando dalle 19.485 del 20 ottobre alle 36.231 del 26 ottobre. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Immuni in Italia i download avrebbero raggiunto i 9,36 milioni, 300mila in più solamente nel corso dell’ultima settimana, mentre gli utenti positivi al Coronavirus che hanno caricato le proprie chiavi sono 1.530. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cresce il numero di segnalazioni dianche attraverso il sistema di tracciamento dell’applicazione. Ledella possibile esposizione alinviate dall’app sono quasinell’ultimapassando dalle 19.485 del 20 ottobre alle 36.231 del 26 ottobre. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale diin Italia i download avrebbero raggiunto i 9,36 milioni, 300mila in più solamente nel corso dell’ultima, mentre gli utenti positivi al Coronavirus che hanno caricato le proprie chiavi sono 1.530.

