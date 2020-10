Covid, Alberto Zangrillo: “Folla nei pronto soccorso? Il 60% dei pazienti sono codici verdi, non c’è il disastro in questo momento” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Covid, Zangrillo: “Nei pronto soccorso sono quasi tutti codici verdi” Alberto Zangrillo torna a parlare dell’epidemia di Covid in Italia, rilasciando alcune dichiarazioni destinate a far discutere: il primario del San Raffaele di Milano, infatti, ha detto che “non c’è il disastro in questo momento” e che “il 60% dei pazienti che vengono al pronto soccorso sono codici verdi e vengono dimessi dopo poche ore”. Le affermazioni di Zangrillo, dunque, vanno in controtendenza rispetto a quelle ad esempio di Guido Bertolini, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020): “Neiquasi tuttitorna a parlare dell’epidemia diin Italia, rilasciando alcune dichiarazioni destinate a far discutere: il primario del San Raffaele di Milano, infatti, ha detto che “non c’è ilinmomento” e che “il 60% deiche vengono ale vengono dimessi dopo poche ore”. Le affermazioni di, dunque, vanno in controtendenza rispetto a quelle ad esempio di Guido Bertolini, ...

