Covid, a Marcianise insorge l’opposizione: “Zona rossa non giustificata, valutiamo ricorso” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Vogliamo visionare la relazione dell’Asl che ha dato il via all’iter per l’imposizione da parte della Regione della zona rossa a Marcianise. Per questo chiediamo un consiglio comunale ad hoc, per poi valutare un eventuale ricorso al Tar contro l’ordinanza regionale”. E’ la richiesta dei nove consiglieri di opposizione del Comune di Marcianise, che da giorni contestano la decisione della Regione. “Il livello di progessione della malattia a Marcianise – spiega uno dei firmatari della richiesta, il consigliere Alessandro Tartaglione della lista Terra di Idee-Articolo Uno – è più basso rispetto ad altri comuni del Casertano, basta leggere i numeri che l’Asl pubblica tutti i giorni, per cui non capiamo perché ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Vogliamo visionare la relazione dell’Asl che ha dato il via all’iter per l’imposizione da parte della Regione della zona. Per questo chiediamo un consiglio comunale ad hoc, per poi valutare un eventuale ricorso al Tar contro l’ordinanza regionale”. E’ la richiesta dei nove consiglieri di opposizione del Comune di, che da giorni contestano la decisione della Regione. “Il livello di progessione della malattia a– spiega uno dei firmatari della richiesta, il consigliere Alessandro Tartaglione della lista Terra di Idee-Articolo Uno – è più basso rispetto ad altri comuni del Casertano, basta leggere i numeri che l’Asl pubblica tutti i giorni, per cui non capiamo perché ...

