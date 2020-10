Covid-19, il Presidente del Consiglio europeo annuncia l’arrivo dei vaccini (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Arrivano nuovi sviluppi riguardo la pandemia di Covid-19. Charles Michel ha annunciato l’arrivo dei vaccini. Durante un’intervista all’emittente francese RTL, il Presidente del Consiglio europeo ha rilasciato delle dichiarazioni scottanti riguardo i vaccini per il Covid. “Secondo le nostre informazioni, speriamo che 3 o 4 vaccini possano essere disponibili già dalla fine dell’anno / inizio … L'articolo Covid-19, il Presidente del Consiglio europeo annuncia l’arrivo dei vaccini è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Arrivano nuovi sviluppi riguardo la pandemia di-19. Charles Michel hato l’arrivo dei. Durante un’intervista all’emittente francese RTL, ildelha rilasciato delle dichiarazioni scottanti riguardo iper il. “Secondo le nostre informazioni, speriamo che 3 o 4possano essere disponibili già dalla fine dell’anno / inizio … L'articolo-19, ildell’arrivo deiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Covid Presidente Covid, presidente Sudafrica in quarantena dopo contatto con positivo askanews Coronavirus Puglia, 772 contagi e 13 morti: bollettino 28 ottobre

Sono 772 i nuovi casi di coronavirus in Puglia. Nella regione, secondo il bollettino di oggi, sono stati registrati 13 morti. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base delle info ...

Coronavirus, ospedale di Spoleto presidio Covid solo per la durata dell'emergenza

Tesei Presidente,, Pastorelli, Lega, e Pace, FDI, L'utilizzo di parte dell'ospedale di Spoleto per la cura dei malati Covid è una disposizione temporanea dettata dall'emergenza , alla fine della quale ...

