Covid-19 | Conte | “Quadro allarmante | siamo nello scenario tre” Il video

Covid-19, Conte: "Quadro allarmante, siamo nello scenario tre" Roma, 28 ott. (askanews) – Il quadro è allarmante, le misure restrittive sono necessarie perché l'epidemia potrebbe sfuggire di mano. Il governo ha risposto con un dpcm mettendo al Contempo in campo con il Dl Ristori le risorse per aiutare le categorie più colpite con interventi per 5,4 miliardi in termini di indebitamento netto. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è presentato alla Camera, per rispondere al question time alle interrogazioni parlamentari sul nuovo dpcm e sul dl ristori varato ieri. "Il quadro europeo è allarmante, in molti Paesi c'è un notevole ...

