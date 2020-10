Covid-19, boom di contagi ad Airola: 17 nuovi positivi. Il video-messaggio del sindaco (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn) – “Non nascondo la mia preoccupazione, non posso nascondere la mia preoccupazione perchè sono davvero preoccupato“. Con queste parole introduce il discorso il sindaco di Airola, Michele Napoletano, nel video-messaggio che ha pubblicato poco fa sul profilo social del comune della Valle Caudina. Sono 17 nuovi positivi, annuncia Napoletano, portando così il comune di Airola ad un numero di contagi superiore a 60. Molti dei positivi, fanno riferimento ad accertamenti effettuati da laboratori privati e quindi si attende il riscontro da parte dell’Asl. Il video-messaggio completo della pagina ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “Non nascondo la mia preoccupazione, non posso nascondere la mia preoccupazione perchè sono davvero preoccupato“. Con queste parole introduce il discorso ildi, Michele Napoletano, nelche ha pubblicato poco fa sul profilo social del comune della Valle Caudina. Sono 17, annuncia Napoletano, portando così il comune diad un numero disuperiore a 60. Molti dei, fanno riferimento ad accertamenti effettuati da laboratori privati e quindi si attende il riscontro da parte dell’Asl. Ilcompleto della pagina ...

Agenzia_Ansa : L'Europa raggiunge gli 8 milioni di casi. Il #Covid-19 travolge la Francia, 41mila casi in 24 ore. #Coprifuoco ad… - TgLa7 : #Covid: boom casi in #Veneto, +1.422 in un giorno. Anche 14 vittime in più - Adnkronos : ++#Covid #Lombardia, boom nuovi casi: oltre 4000++ - IFarcela : RT @AxiaFel: Quanto ridono gli azionisti delle aziende farmaceutiche oggi? Tra medicinali vari, boom di antidepressivi, test sierologici e… - primaitaliana19 : RT @AxiaFel: Quanto ridono gli azionisti delle aziende farmaceutiche oggi? Tra medicinali vari, boom di antidepressivi, test sierologici e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid boom Covid Lombardia, bollettino oggi 28 ottobre: 7.558 contagi e 47 morti, boom di ricoveri IL GIORNO Il Covid ci tiene in casa? Boom per la app che fa risparmiare sulle piattaforme streaming

Nel campo degli abbonamenti digitali ormai è facile perdersi, ma al tempo stesso i costi di ogni singola piattaforma non andrebbero persi di vista. Disney Plus, Netflix, Prime Video, Apple Music, ...

Coronavirus, 24.991 contagi e 205 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo record di casi in Italia di contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 24.991, ieri si erano invece registrati 21.994 positivi. E’ boom di tamponi ...

