Covid-19, boom di casi in Irpinia: mai così tanti dall’inizio della pandemia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.730 tamponi analizzati, sono risultate positive al Covid 19 247 persone: – 6, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 2, residente nel comune di Ariano Irpino; – 5, residente nel comune di Atripalda; – 33, residenti nel comune di Avella; – 66, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Calabritto; – 2, residenti nel comune di Candida, ricoverati presso l’AORN “Moscati” di Avellino; – 1, residente nel comune di Capriglia; – 1, residente nel comune di Castelfranci; – 4, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.730 tamponi analizzati, sono risultate positive al19 247 persone: – 6, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 2, residente nel comune di Ariano Irpino; – 5, residente nel comune di Atripalda; – 33, residenti nel comune di Avella; – 66, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Calabritto; – 2, residenti nel comune di Candida, ricoverati presso l’AORN “Moscati” di Avellino; – 1, residente nel comune di Capriglia; – 1, residente nel comune di Castelfranci; – 4, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di ...

Agenzia_Ansa : L'Europa raggiunge gli 8 milioni di casi. Il #Covid-19 travolge la Francia, 41mila casi in 24 ore. #Coprifuoco ad… - TgLa7 : #Covid: boom casi in #Veneto, +1.422 in un giorno. Anche 14 vittime in più - Adnkronos : ++#Covid #Lombardia, boom nuovi casi: oltre 4000++ - qn_lanazione : Covid Liguria, 926 contagi ma boom di guariti con il tampone 'singolo' #covid #liguria #coronavirus #28ottobre - irpiniatimes1 : Covid-19, boom di casi in Irpinia: sessantasei solo nel capoluogo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid boom Covid, boom di contagi e un decesso Sono 257 i nuovi casi, 146 con sintomi In ospedale 89 malati, 5 in rianimazione l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Coronavirus, 24.991 contagi e 205 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo record di casi in Italia di contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 24.991, ieri si ...

Covid Liguria, 926 contagi ma boom di guariti con il tampone "singolo"

Alto il numero di decessi di pazienti positivi al coronavirus, sono quindici nell'ultimo giorno. Cresce il numero dei ricoverati, Toti chiede più filtro sul territorio ...

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo record di casi in Italia di contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 24.991, ieri si ...Alto il numero di decessi di pazienti positivi al coronavirus, sono quindici nell'ultimo giorno. Cresce il numero dei ricoverati, Toti chiede più filtro sul territorio ...