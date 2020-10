Covid: 16 denunciati per gli scontri di ieri sera a Roma (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 28 OTT - Sono 16 al momento i denunciati dalla polizia per gli scontri di ieri sera nel centro di Roma durante una manifestazione contro le nuove misure anti-Covid. Lo si apprende da ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, -, 28 OTT - Sono 16 al momento idalla polizia per glidinel centro didurante una manifestazione contro le nuove misure anti-. Lo si apprende da ...

Agenzia_Ansa : A Roma 16 denunciati per gli scontri di ieri sera #dpcm #COVID-19 #ANSA - TgLa7 : #Covid: 16 denunciati per gli #scontri di ieri sera a Roma - AnsaRomaLazio : Covid: 16 denunciati per gli scontri di ieri sera a Roma. Metà ultrà giallorossi, metà Forza Nuova. Anche alcuni mi… - destra_italia : RT @Signorasinasce: #SanGiulianoTerme #Pisa #Clandestini positivi al Covid escono di nascosto dal #centrodiaccoglienza. Ma il virus si tie… - JohnHard3 : RT @serenel14278447: A Roma 16 denunciati per gli scontri di ieri sera -