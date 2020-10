' Costretti già a scegliere chi salvare' | l' ammissione del medico belga

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una media di 59 decessi al giorno. Il record di 689 ricoveri nell'arco di 24 ore. Numeri che rapportati a una popolazione di 10milioni di abitanti non hanno eguali in Europa. E non si tratta di facile ...

Ultime Notizie dalla rete : Costretti già

ilGiornale.it

Quest'anno non ci sarà la consueta passeggiata natalizia dei Windsor e, a pranzo, la regina Elisabetta e Filippo potranno avere solo quattro ospiti ...Alfio Bardolla Training Group, azienda di formazione finanziaria personale, ha elaborato un nuovo concept per far proseguire gli eventi digitali anche in tempo di coronavirus ...