Cosenza | manca solo la vittoria | occhio alla Coppa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Photo credits: LaPresse Ilè reduce dal pareggio per 1-1 con il Lecce. Per i calabresi si tratta del quinto pareggio in cinque partite disputate. Erano veramente tanti anni che i rossoblù non ottenevano un record di imbattibilità così lungo in Serie B. Adesso, per completare l’operasoltanto la. L’arma segreta di Occhiuzzi: l’entusiasmo Se è vero che il, sulla carta, non disponga di una rosa di alto livello per puntare al sogno playoff, è anche vero che un asso nella manica i lupi lo abbiano eccome: l’entusiasmo. Da quando Occhiuzzi siede sulla panchina rossoblù, infatti, l’entusiasmo non è mai venuto meno. La stagione scorsa, le chanche per salvarsi erano ridotte all’osso, ma è ...