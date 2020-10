CorSport: Real Sociedad-Napoli, Politano titolare. Possibile chance per Demme (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Contro la Real Sociedad Gattuso potrebbe decidere di scegliere Politano titolare al posto di Lozano. Lo scrive il Corriere dello Sport. Da valutare il ginocchio di Bakayoko, dopo il taglio rimediato nella partita contro il Benevento di Pippo Inzaghi. A centrocampo potrebbe avere una chance Diego Demme. “Rispetto a Benevento, possibili il cambio Politano-Lozano in attacco e una chance per Demme a centrocampo (da valutare Bakayoko dopo il taglio al ginocchio rimediato nel derby”. Zielinski ed Elmas, che ieri sono tornati ad allenarsi con la squadra, non partiranno per la Spagna. Resteranno a Napoli ad allenarsi ancora per farsi trovare pronti al prossimo appuntamento. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Contro laGattuso potrebbe decidere di scegliereal posto di Lozano. Lo scrive il Corriere dello Sport. Da valutare il ginocchio di Bakayoko, dopo il taglio rimediato nella partita contro il Benevento di Pippo Inzaghi. A centrocampo potrebbe avere unaDiego. “Rispetto a Benevento, possibili il cambio-Lozano in attacco e unapera centrocampo (da valutare Bakayoko dopo il taglio al ginocchio rimediato nel derby”. Zielinski ed Elmas, che ieri sono tornati ad allenarsi con la squadra, non partiranno per la Spagna. Resteranno aad allenarsi ancora per farsi trovare pronti al prossimo appuntamento. L'articolo ilsta.

