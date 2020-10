Correa: "Gli assenti ci hanno inviato messaggi, che gruppo! Ho messo il carattere" (Di giovedì 29 ottobre 2020) BRUGES - Si è caricato la Lazio sulle spalle, Joaquin Correa . Prestazione da leader contro il Bruges: un gol, tanta corsa, sacrificio. Il Tucu è stato decisivo nel punto conquistato in Belgio. Ai ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) BRUGES - Si è caricato la Lazio sulle spalle, Joaquin. Prestazione da leader contro il Bruges: un gol, tanta corsa, sacrificio. Il Tucu è stato decisivo nel punto conquistato in Belgio. Ai ...

Una Lazio incerottata, con ben 11 calciatori indisponibili, non va oltre l’1-1 in trasferta sul campo del Bruges: alla rete iniziale di Correa risponde il rigore di Vanaken ...

I risultati del mercoledì di Champions

La Lazio pareggia nonostante le assenze pesanti. I Red Devils travolgono il Lipsia. Vincono anche Borussia Dortmund e Siviglia ...

