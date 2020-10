Coronavirus, Zangrillo rassicura: “60% di codici verdi nei pronto soccorso” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il primario del San Raffaele di Milano ci rassicura. Infatti, Alberto Zangrillo sostiene che, nonostante sempre più persone chiamino il 118 a causa del Coronavirus, al momento non si possa ancora parlare di “disastro”. PhotoCredit: dal web La situazione Coronavirus non è disastrosa Ai microfoni de La vita in diretta, circa l’aumento delle telefonate giunte al 118 negli ultimi giorni, il primario del San Raffaele, Alberto Zangrillo, ha dichiarato: “Il 60% dei malati viene dimesso entro le 10 ore, sono i cosiddetti codici verdi. Non c’è in questo momento il disastro, dobbiamo tutti fare la nostra parte”. Quindi, quello che ha voluto lanciare il professore è un messaggio positivo. Il numero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il primario del San Raffaele di Milano ci. Infatti, Albertosostiene che, nonostante sempre più persone chiamino il 118 a causa del, al momento non si possa ancora parlare di “disastro”. PhotoCredit: dal web La situazionenon è disastrosa Ai microfoni de La vita in diretta, circa l’aumento delle telefonate giunte al 118 negli ultimi giorni, il primario del San Raffaele, Alberto, ha dichiarato: “Il 60% dei malati viene dimesso entro le 10 ore, sono i cosiddetti. Non c’è in questo momento il disastro, dobbiamo tutti fare la nostra parte”. Quindi, quello che ha voluto lanciare il professore è un messaggio positivo. Il numero ...

fanpage : 'Non posso querelarlo perché il reato di #negazionismo non esiste'. Massimo Galli replica duramente ad Alberto Zang… - LegaSalvini : ALBERTO ZANGRILLO CONTRO IL DPCM: 'HA VINTO CHI VOLEVA TERRORIZZARE E SPAVENTARE, È UN CLIMA PERICOLOSO' - repubblica : Zangrillo contro Galli: 'Ha un'antica militanza sessantottina di cui si fa vanto. Mi denunci' - e_cavagna : RT @Libero_official: 'Il 60% dei pazienti vengono dimessi in 10 ore. Boom di chiamate? Colpa di chi terrorizza la popolazione': #coronaviru… - ManuPerra56 : RT @Libero_official: 'Il 60% dei pazienti vengono dimessi in 10 ore. Boom di chiamate? Colpa di chi terrorizza la popolazione': #coronaviru… -