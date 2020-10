Coronavirus, von der Leyen: «In Europa vaccini per 700 milioni di persone da aprile 2021» – Il video (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Ursula von der Leyen ha detto che in Europa, secondo le previsioni più ottimistiche, sarà possibile vaccinare contro il Coronavirus circa 700 milioni di persone a partire da aprile 2021. Gli accordi siglati con le case farmaceutiche a livello di Unione europea consentiranno infatti di distribuire, nel miglior scenario possibile, tra i 20 e i 50 milioni di dosi al mese da quando le prime aziende saranno pronte. «Se tutti i candidati che abbiamo nel nostro ventaglio per la produzione dei vaccini dovessero avere successo», ha precisato la presidente della Commissione Ue, «nel corso del 2021 avremo 1 miliardo e 200 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Ursula von derha detto che in, secondo le previsioni più ottimistiche, sarà possibile vaccinare contro ilcirca 700dia partire da. Gli accordi siglati con le case farmaceutiche a livello di Unione europea consentiranno infatti di distribuire, nel miglior scenario possibile, tra i 20 e i 50di dosi al mese da quando le prime aziende saranno pronte. «Se tutti i candidati che abbiamo nel nostro ventaglio per la produzione deidovessero avere successo», ha precisato la presidente della Commissione Ue, «nel corso delavremo 1 miliardo e 200 ...

