Coronavirus Veneto, il bollettino del 28 ottobre: 2.143 casi e 11 decessi in 24 ore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I nuovi casi di Coronavirus in Veneto superano quota duemila. È quanto emerge dal bollettino regionale di oggi, 28 ottobre, sull'epidemia da Covid-19 (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Oltre ai 2.143 contagi segnalati nelle ultime 24 ore (che portano il totale dei casi a 49.135), si registrano 11 decessi (2.355 in tutto). Ieri, 27 ottobre, i nuovi positivi sono stati 1.526 a fronte di 13.688 tamponi effettuati. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I nuovidiinsuperano quota duemila. È quanto emerge dalregionale di oggi, 28, sull'epidemia da Covid-19 (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Oltre ai 2.143 contagi segnalati nelle ultime 24 ore (che portano il totale deia 49.135), si registrano 11(2.355 in tutto). Ieri, 27, i nuovi positivi sono stati 1.526 a fronte di 13.688 tamponi effettuati.

TgrVeneto : Studi internazionali che hanno provato a tracciare il virus in ambienti chiusi parlano della mancata igiene come pr… - Tg3web : Coronavirus, il Veneto seconda regione per contagi. Mancano anestesisti e infermieri. Il Tg3 in un reparto di terap… - Corriere : Veneto, impennata di casi: +1.083 nella notte. Allarme a Venezia - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Coronavirus Veneto, il bollettino del 28 ottobre: 2.143 casi e 11 decessi in 24 ore - TgrVeneto : Nel capoluogo Scaligero la manifestazione regionale degli esercenti di Confcommercio. Ristoratori e baristi dicono:… -