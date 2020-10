TV7Benevento : Coronavirus: Vacca (M5S), 'Francia chiude tutto tranne scuole, da Puglia schiaffo'... - InzaghiPippa : @AzzurraBarbuto È uno che ha iniziato con un programma di misteri vari ed occultismo, cosa molto diversa da Quark.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Vacca

SassariNotizie.com

Incomprensibile, irragionevole, uno schiaffo ai nostri figli. Lo ripetiamo: la scuola deve essere l'ultima a chiudere, non la prima". Lo scrive in un tweet il deputato M5S Gianluca Vacca.A centrocampo Fiordilino, Vacca e Maleh. Sulla trequarti Aramu ... come previsto dal protocollo federale), sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19. I casi, asintomatici, sono ...