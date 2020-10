Coronavirus, ultimi dati:?in Italia 24.991 nuovi casi su 198.952 tamponi. Altri 205 morti e 125 terapie intensive (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Veneto oltre i 2mila nuovi casi, Toscana oltre 1.700, raddoppiano i contagi in Sardegna: i dati del contagio da Coronavirus in Italia del 28 ottobre evidenziano un trend in peggioramento in molte regioni Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Veneto oltre i 2mila, Toscana oltre 1.700, raddoppiano i contagi in Sardegna: idel contagio daindel 28 ottobre evidenziano un trend in peggioramento in molte regioni

Zingonia, dimesso dal pronto soccorso distrugge con una spranga le auto di medici e infermieri

Un cinquantottenne di origine lettone, senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri per aver devastato con una spranga i parabrezza e i finestrini delle auto di medici e infermieri nel parc ...

Oltre 500 mila di casi di Covid nel mondo in un giorno

AGI - Oltre 500 mila nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in tutto il mondo in un nuovo record, secondo un conteggio dell'agenzia Afp. In totale, sono stati resi noti 516.898 nuovi contagi ...

