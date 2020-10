Coronavirus, scuole chiuse in Puglia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) . Emiliano: “Dobbiamo piegare la curva”. BARI – . Nonostante l’invito del Governo a tenere aperti gli istituti, il presidente Emiliano ha deciso di ritornare alla didattica a distanza anche alle elementari e alle medie. Una scelta che lui stesso ha definito “dolorosa ma necessaria per cercare di piegare la curva“. Restano aperte solo le scuole per l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria. La maggioranza non dovrebbe impugnare queste ordinanze, ma sono in corso tutte le valutazioni del caso. Emiliano: “Contagi ripartiti con la ripresa delle lezioni” Il governatore Emiliano, riportato da Il Messaggero, ha spiegato i motivi di questa decisione a Sky TG24: “Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi. Da questo provvedimento restano escluse le ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) . Emiliano: “Dobbiamo piegare la curva”. BARI – . Nonostante l’invito del Governo a tenere aperti gli istituti, il presidente Emiliano ha deciso di ritornare alla didattica a distanza anche alle elementari e alle medie. Una scelta che lui stesso ha definito “dolorosa ma necessaria per cercare di piegare la curva“. Restano aperte solo leper l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria. La maggioranza non dovrebbe impugnare queste ordinanze, ma sono in corso tutte le valutazioni del caso. Emiliano: “Contagi ripartiti con la ripresa delle lezioni” Il governatore Emiliano, riportato da Il Messaggero, ha spiegato i motivi di questa decisione a Sky TG24: “Nelleprimarie abbiamo numeri pesantissimi. Da questo provvedimento restano escluse le ...

petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - Corriere : Banchi nuovi ma senza studenti: viaggio nelle scuole dove è iniziata la didattica a distanza - repubblica : Coronavirus, Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia - Majden3 : RT @saluti37: #Coronavirus, parziale #lockdown in #Germania dal 2 novembre. Merkel: 'Misure dure, fallito il tracciamento'. Stadi e ristora… - AltamuraLiveIt : Coronavirus, verso la chiusura tutte le scuole pugliesi. Restano aperte solo quelle dell'infanzia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuole Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione Sky Tg24 Covid19, anche oggi sopra i 500 contagi in provincia di Caserta (aggiornamento del 28 ottobre)

CASERTA - Non accenna a rallentare l'aumento dei contagi da coronavirus in Terra di Lavoro. L'Asl di Caserta, anche se in ritardo rispetto al solito, ha diffuso i dati che ci proponiamo: ...

Coronavirus Michele Emiliano: "Chiudiamo tutte le scuole, l'aumento dei contagi è colpa della riapertura"

La Puglia chiude tutte le scuole, elementari, medie e superiori. Andando così contro il governo e la ministra Lucia Azzolina, grande sostenitrice delle lezioni in classe. Ad annunciare il drastico ...

CASERTA - Non accenna a rallentare l'aumento dei contagi da coronavirus in Terra di Lavoro. L'Asl di Caserta, anche se in ritardo rispetto al solito, ha diffuso i dati che ci proponiamo: ...La Puglia chiude tutte le scuole, elementari, medie e superiori. Andando così contro il governo e la ministra Lucia Azzolina, grande sostenitrice delle lezioni in classe. Ad annunciare il drastico ...