Coronavirus, scontri a Palermo tra manifestanti e forze dell'ordine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) PALERMO – Scontri nel centro di Palermo tra forze dell'ordine e manifestanti scesi in strada a protestare contro le chiusure imposte dal Dpcm come misure di contrasto al contagio da Covid-19. Teatro dei tafferugli i Quattro Canti, in pieno centro storico: qui la manifestazione pacifica che era stata organizzata dagli esercenti per esprimere il proprio dissenso nei confronti del provvedimento del governo si e' trasformata in uno scontro con lanci di fumogeni e bombe carta da parte di esponenti dei centri sociali che si erano infiltrati nella manifestazione. La polizia, in assetto antisommossa, ha eseguito alcune cariche in risposta, fermando due persone.Una seconda manifestazione è andata in scena a piazza Indipendenza, davanti a Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione, sorvegliato dai reparti antisommossa della polizia. Qui si sono ritrovati alcuni esponenti di Forza Nuova, che hanno chiesto un incontro con il governo regionale. La manifestazione si e' comunque conclusa.

