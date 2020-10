Coronavirus: Rotondi, 'non ci sono condizioni per governo solidarietà nazionale' (2) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Seconda: i Cinquestelle accettano l'alleanza col Pd per non estinguersi nelle elezioni, ma sanno che andando avanti si estingueranno del tutto. Terza contraddizione: l'opposizione ha capito che il voto anticipato è impossibile. Manca la legge elettorale, la pandemia dilaga, tutto ciò porta la legislatura nelle acque sicure del semestre bianco, che inizia a luglio. Poi ci sarà il Quirinale da contendersi, e dopo quella scadenza nessuno avrà voglia di infilarsi in un voto anticipato. Arrivederci dunque al 2023. E nel centrodestra c'è chi pensa che questi tre anni sarebbe meglio passarli al governo piuttosto che all'opposizione.Tutto qui". "Basteranno queste contraddizioni a far cadere Conte e a provocare la nascita di un governo bipartisan? Difficile. Conte forever, allora? Dipende da lui. In questi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Seconda: i Cinquestelle accettano l'alleanza col Pd per non estinguersi nelle elezioni, ma sanno che andando avanti si estingueranno del tutto. Terza contraddizione: l'opposizione ha capito che il voto anticipato è impossibile. Manca la legge elettorale, la pandemia dilaga, tutto ciò porta la legislatura nelle acque sicure del semestre bianco, che inizia a luglio. Poi ci sarà il Quirinale da contendersi, e dopo quella scadenza nessuno avrà voglia di infilarsi in un voto anticipato. Arrivederci dunque al 2023. E nel centrodestra c'è chi pensa che questi tre anni sarebbe meglio passarli alpiuttosto che all'opposizione.Tutto qui". "Basteranno queste contraddizioni a far cadere Conte e a provocare la nascita di unbipartisan? Difficile. Conte forever, allora? Dipende da lui. In questi ...

TV7Benevento : Coronavirus: Rotondi, 'non ci sono condizioni per governo solidarietà nazionale' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Rotondi, 'non ci sono condizioni per governo solidarietà nazionale'... - wam_the : Coronavirus Avellino: chiuso locale in Irpinia, 4 casi a Guardia - mariavenera2 : RT @ilgiornale: Lombardia e Campania sono tra le Regioni più colpite dalla seconda ondata del contagio da coronavirus. Ecco il parere degli… - mariavenera2 : RT @Agenpress: Coronavirus. Intervista all’On. Rotondi: 'Il Governatore della Campania De Luca poteva parlare meno...' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rotondi Coronavirus: Rotondi, 'non ci sono condizioni per governo solidarietà nazionale' (2) Il Tempo Coronavirus: Rotondi, ‘non ci sono condizioni per governo solidarietà nazionale’

Condividi questo articolo:Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “La pandemia si attorciglia nelle rivolte di piazza, e subito i medium della politica-editorialisti, consiglieri, politici in cerca di visibilità- ...

Coronavirus, 107 i ricoverati all'ospedale di San Giovanni Rotondo

Il numero dei degenti potrebbe modificarsi poiché diversi pazienti sono al Pronto Soccorso dell'ospedale in attesa dell'esito del tampone. Dall'inizio della seconda ondata sono stati ricoverati 179 pa ...

Condividi questo articolo:Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “La pandemia si attorciglia nelle rivolte di piazza, e subito i medium della politica-editorialisti, consiglieri, politici in cerca di visibilità- ...Il numero dei degenti potrebbe modificarsi poiché diversi pazienti sono al Pronto Soccorso dell'ospedale in attesa dell'esito del tampone. Dall'inizio della seconda ondata sono stati ricoverati 179 pa ...