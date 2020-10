Coronavirus, primario di cardiologia al Sacco: “Ospedali di Milano al collasso. Avanti così, si rischia di morire in ambulanza o in casa” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Avanti così, si rischia di morire in ambulanza o in casa, come accadeva in primavera”. Milano e la Lombardia stanno tornando alla situazione di marzo e aprile: Maurizio Viecca, primario di cardiologia al Sacco di Milano, chiede di intervenire subito, perché gli ospedali del capoluogo “sono al collasso, non c’è più posto per i pazienti”. Oggi in città è salito a 1.092 il numero di nuovi contagi, ne sono stati accertati 2.708 se si considera anche l’hinterland. In tutta la Regione è stata superata per la prima volta quota 7mila nuovi casi in 24 ore (+7.558) con 40mila tamponi. Male anche il numero dei posti letto occupati da pazienti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “così, sidiino in casa, come accadeva in primavera”.e la Lombardia stanno tornando alla situazione di marzo e aprile: Maurizio Viecca,dialdi, chiede di intervenire subito, perché gli ospedali del capoluogo “sono al, non c’è più posto per i pazienti”. Oggi in città è salito a 1.092 il numero di nuovi contagi, ne sono stati accertati 2.708 se si considera anche l’hinterland. In tutta la Regione è stata superata per la prima volta quota 7mila nuovi casi in 24 ore (+7.558) con 40mila tamponi. Male anche il numero dei posti letto occupati da pazienti ...

