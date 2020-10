fisco24_info : Coronavirus, Paterna (Open City Roma): 'Riprogettiamo le città' : L'architetto all'Adnkronos: 'Alleanza fra scienz… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Paterna

Adnkronos

Sale di ora in ora il numero dei contagi nella provincia di Ragusa sono 745 mentre i guariti da inizio da inizio pandemia sono 6 in più di ieri, 249. Anche oggi il dato più alto si registra a ...La task force regionale comunica che ieri, 27 ottobre, sono stati processati 1451 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 161 sono risultati ...