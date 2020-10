Coronavirus, oltre 24mila casi in 24h e 205 morti: ipotesi lockdown per Napoli e Milano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Continua ad essere in salita la curva dei nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Italia. Un numero crescente che arriva oggi a quota 24mila casi superandoli. Stabile e grave il bilancio delle vittime che, come ieri, si è portato oltre la soglia dei 200 decessi. Tutti gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus nel bollettino del 28 ottobre. Record di tamponi, oltre 24mila positivi in 24 ore Un numero crescente di casi che viaggia però di pari passo con quello dei tamponi effettuati. Con la giornata di oggi sono 589.766 le persone che in Italia, dall’inizio dell’epidemia, sono entrate in contatto con il virus: 24.991 i nuovi casi di persone risultate positive ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Continua ad essere in salita la curva dei nuovipositivi alregistrati in Italia. Un numero crescente che arriva oggi a quotasuperandoli. Stabile e grave il bilancio delle vittime che, come ieri, si è portatola soglia dei 200 decessi. Tutti gli ultimi aggiornamenti sull’emergenzanel bollettino del 28 ottobre. Record di tamponi,positivi in 24 ore Un numero crescente diche viaggia però di pari passo con quello dei tamponi effettuati. Con la giornata di oggi sono 589.766 le persone che in Italia, dall’inizio dell’epidemia, sono entrate in contatto con il virus: 24.991 i nuovidi persone risultate positive ...

