Coronavirus, nuovo record in Germania: quasi 15mila contagi, Merkel pronta a “lockdown light”. Negli Usa oltre 500mila in una settimana (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus sta colpendo tutta Europa, dalla Svezia alla Gran Bretagna, con l’Oms che segnala un allarmante aumento del 40% delle vittime di Covid-19 rispetto alla settimana precedente. Nella giornata di martedì, in Germania si è registrato un nuovo record di contagi: per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria il Paese ha registrato quasi 15mila nuovi casi con 27 morti, come attesta il bollettino dell’Istituto Robert Koch. Oggi la cancelliera Angela Merkel ha in programma un vertice decisivo con i ministri presidenti dei Laender, previsto nel primo pomeriggio, per decidere nuove misure restrittive per frenare la corsa del Covid. Si parla di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La seconda ondata dell’epidemia dista colpendo tutta Europa, dalla Svezia alla Gran Bretagna, con l’Oms che segnala un allarmante aumento del 40% delle vittime di Covid-19 rispetto allaprecedente. Nella giornata di martedì, insi è registrato undi: per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria il Paese ha registratonuovi casi con 27 morti, come attesta il bollettino dell’Istituto Robert Koch. Oggi la cancelliera Angelaha in programma un vertice decisivo con i ministri presidenti dei Laender, previsto nel primo pomeriggio, per decidere nuove misure restrittive per frenare la corsa del Covid. Si parla di un ...

repubblica : Coronavirus, la Francia verso un nuovo lockdown totale [dalla nostra corrispondente Anais Ginori] [aggiornamento de… - fanpage : Nuovo #lockdown in #Francia - Corriere : Il nuovo Dpcm e i cinema chiusi, un gestore sfida le norme: «Io non mi fermo» - CiceroM5S : RT @m_spagna: @stefmat1824 Per fortuna le proporzioni non corrispondono alla tua statistica ma è vera una cosa, tu e la fuffa che scrivete… - StefaniaFalone : RT @fanpage: La Germania va verso un nuovo lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovo record di contagi in Campania: 20 morti e oltre 500 guariti Il Riformista All'ospedale di Schiavonia in fila davanti alla tenda per fare i tamponi di notte

MONSELICE (PADOVA) - Una tenda di sette metri per cinque. Due scrivanie, due sedie, due pompe di calore. Dalle otto di sera alle otto del mattino seguente è questo il nuovo ...

Juve-Barcellona, i precedenti. Dybala e Morata sanno come si fa

Sarà l'ottava volta che bianconeri e blaugrana si sfidano nella moderna Champions League: il bilancio è in perfetto equilibrio e gli attaccanti di Pirlo hanno già colpito in passato ...

MONSELICE (PADOVA) - Una tenda di sette metri per cinque. Due scrivanie, due sedie, due pompe di calore. Dalle otto di sera alle otto del mattino seguente è questo il nuovo ...Sarà l'ottava volta che bianconeri e blaugrana si sfidano nella moderna Champions League: il bilancio è in perfetto equilibrio e gli attaccanti di Pirlo hanno già colpito in passato ...